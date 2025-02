Negli ospedali della Calabria arriva il Caring Nurse: i parenti dei ricoverati potranno rivolgersi ad un infermiere VIDEO

E’ attivo da alcune settimane nei tre ospedali hub della Calabria - Catanzaro, Cosenza e Reggio - e presto sarà attivo anche in tutte le altre strutture sanitarie della regione il servizio Caring Nurse, che consente ai parenti di persone ricoverate nei pronto soccorso di rivolgersi a un infermiere per avere notizie sullo stato di salute dei propri familiari senza essere costretti ad aspettare inutilmente per ore e ore.

A renderlo noto il presidente della Regione e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto con un video sui social.

Nel video compaiono alcune infermiere che spiegano che «il Caring Nurse è un servizio nuovo sulla quale la Regione Calabria ha voluto puntare. E’ un servizio in cui il parente si rivolge direttamente a noi per informazioni circa lo stato di salute dei loro congiunti che arrivano nei pronto soccorso e loro possono fare affidamento a noi. Diamo qualsiasi tipo di informazione sulla delega avuta dal paziente e diamo anche dei numeri di telefono ai quali i parenti possono chiamare e continuare la loro vita fuori dall’azienda ospedaliera. Serviva quel punto di raccordo con l’utenza che - troppo spesso - in un’area di emergenza viene a mancare, per dare una comunicazione efficace almeno 12 ore al giorno, tenendo i parenti sempre informati sullo stato di salute dei pazienti. In più prenderemo spunto dalle indicazioni che ci fornirà l’utenza con dei questionari di gradimento. Siamo partiti da poco - aggiungono le infermiere - però abbiamo già avuto una risposta molto positiva». Le Caring Nurse hanno delle divise di riconoscimento: sul logo la scritta «Caring Nurse, come posso aiutarti?».