Calabria, assoluzione per l'attivista iraniana Maysoon Majidi. Corbelli (Diritti Civili): "Giustizia giusta e umana"

Il Tribunale di Crotone ha assolto Maysoon Majidi, l’attivista iraniana di 28 anni detenuta per dieci mesi in Calabria con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La decisione, pronunciata mercoledì, conferma il primo pronunciamento della Corte d’Appello di Catanzaro, che già nell’ottobre scorso aveva scarcerato la giovane per insussistenza di indizi di colpevolezza.

Tra i primi a esprimere soddisfazione per l’esito del processo c’è Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, che ha definito la sentenza un «atto finale e riparatore di una giustizia giusta e umana». Corbelli, da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti dei migranti e per una giustizia equa, si era impegnato fin dall’inizio per la liberazione di Majidi, lanciando numerosi appelli attraverso Facebook, la stampa locale e nazionale – in particolare su La Verità – e nel suo programma televisivo Diritti Civili, in onda su RtcTelecalabria.