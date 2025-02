Maltempo in Calabria, piogge intense nel Catanzarese e nel Crotonese. Oggi allerta arancione; domani allerta gialla

Pioggia intensa in Calabria con diversi disagi per la viabilità. I maggiori problemi si stanno registrando sulla strada statale 280 dei "Due mari". Tra gli svincoli di Maida e Marcellinara si registrano allagamenti e rallentamenti per la circolazione a causa di una vera e propria bomba d’acqua caduta in zona. Piogge intense anche nel Reggino, dove in alcune aree sono stati superati abbondantemente i 100 millimetri di pioggia. Anche in questa zona non mancano i rallentamenti per la viabilità a causa di allagamenti e pietrisco sulle strade. Le previsioni indicano ancora piogge intense in tutta l’area centrale della regione.

Allerta Arancione per oggi, 2 febbraio, sulla Calabria centro meridionale e nel Crotonese (Cala 3, 4, 6, 7 e 8). Allerta Gialla altrove. Per domani, 3 febbraio, Allerta Gialla su tutta la regione