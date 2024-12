Meteo, la furia del maltempo in Calabria. Temporali forti, grandine, neve e mareggiate. Ancora allerta gialla su tutta la regione FOTO

Un'antivigilia di Natale da incubo sul fronte meteo in Calabria. Un ciclone temporalesco si è abbattutto dalla notte scorsa sulla regione dal Pollino allo Stretto. Una massa d'aria fredda con temperature in picchiata che ha portato temporali forti, mareggiate, grandine e anche la neve dagli 800 metri in su.

Oggi ancora allerta gialla

La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino di allerta meteo di colore giallo anche per la giornata di oggi, vigilia di Natale. Precipitazioni caratterizzate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-900 m, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.