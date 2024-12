Meteo in peggioramento, allerta gialla sull'alto Tirreno Cosentino. In arrivo venti di burrasca e mareggiate

Nuovo peggioramento meteo domani a cominciare dal Nord e, successivamente, anche sulle regioni tirreniche centrali e al Sud, per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Lo indica un’allerta meteo della Protezione Civile. L’avviso prevede dalle prime ore di domani venti forti con raffiche fino a burrasca forte su Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idraulico in Emilia-Romagna centro-orientale per il transito delle piene del Secchia e del Reno e per rischio idrogeologico e temporali in Calabria tirrenica settentrionale e Basilicata sud-occidentale.

In Calabria allerta gialla sull'alto Tirreno Cosentino

La Protezione civile regionale della Calabria ha emesso il bollettino di allerta meteo di colore giallo sull'alto Tirreno Cosentino (Cala 1 e 2). Si prevedono venti forti occidentali con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte ai venti.