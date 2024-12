Meteo, nuova domenica di maltempo in Calabria: allerta gialla su tutta la regione

Sarà una nuova domenica caratterizzata dal maltempo in Calabria, la penultima prima di Natale. E proprio in virtù delle condizioni meteo avverse, la Protezione civile regionale ha emesso il bollettino di allerta gialla in tutta la regione.

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In particolare sono attese piogge al mattino sulle aree tirreniche, soprattutto nelle province di Reggio e Vibo. Nel pomeriggio piogge e temporali anche nelle zone interne del Cosentino, sulla fascia ionica della provincia e sul Crotonese. Previsto anche un abbassamento delle temperature con possibili nevicate in montagna sui 1300-400 metri.