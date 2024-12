Maltempo, stato di emergenza per alcuni comuni della provincia di Catanzaro e per Reggio Calabria: stanziati 4,25 mln

Il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, lo stato di emergenza per 12 mesi nel territorio dell’intera Provincia di Bergamo, dei Comuni della Provincia di Lecco e di quelli della Provincia di Brescia. Questa decisione è stata presa a causa dei gravi eventi meteorologici verificatisi dall’8 al 12 settembre 2024.

Questi fenomeni hanno provocato frane, esondazioni, allagamenti, danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati e alle attività produttive, rendendo necessaria l’evacuazione di alcune famiglie. Per affrontare i fabbisogni più urgenti è stato stanziato un importo di 2 milioni e 800 mila euro dal Fondo per le emergenze nazionali.

Stato di emergenza in Calabria: Catanzaro e Reggio Calabria

Un analogo stato di emergenza è stato dichiarato per 12 mesi nei territori di alcuni Comuni della Provincia di Catanzaro e nella città metropolitana di Reggio Calabria, colpiti dagli eventi estremi verificatisi tra il 19 e il 21 ottobre 2024. Anche in questo caso, si è reso necessario lo stanziamento di 4 milioni e 250 mila euro per l’attuazione dei primi interventi, finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali.