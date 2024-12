Precipitazioni sparse e diffuse oggi e domani in Calabria, anche a carattere di rovescio o temporale. Lo rende noto la Protezione civile regionale che parla anche di venti forti dai quadranti occidentali con burrasche in zona costiera, soprattutto nella fascia tirrenica (allerta arancione; allerta gialle in tutto il resto della regione).

Scuole chiuse domani a Lamezia e in provincia di Cosenza a Paola, Piane Crati e Scigliano.