Il nuovo bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione civile Calabria mostra una Calabria gialla su tutta la fascia ionica e nella fascia tirrenica relativamente alla provincia di Reggio Calabria.

In ogni caso, quella di domani giovedì 5 dicembre, sarà una giornata caratterizzata dal cielo coperto e dalla pioggia in tutta la regione e sono possibili nevicate sul Pollino e la Sila, ma a quote alte intorno ai 1600-1700 metri.