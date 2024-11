Carceri in Calabria, si è dimesso il Garante Luca Muglia

Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute, Luca Muglia, ha rassegnato nei giorni scorsi le proprie dimissioni.

“Ho comunicato” – rende noto l’avvocato Muglia – “le dimissioni dall’incarico di Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, attesa la sussistenza di difficoltà operative e di ragioni di natura personale. Ringrazio il Consiglio regionale della Calabria per la fiducia accordatami. Sono stati due anni intensi e molto produttivi, mi auguro che la strada tracciata a tutela della dignità e dei diritti fondamentali delle persone detenute o private della libertà personale rappresenti in futuro una priorità imprescindibile per la nostra regione”.