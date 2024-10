Maltempo in Calabria, domani ancora allerta gialla sulla Ionica reggina e sul Tirreno centro-meridionale

La fase di maltempo che ha colpito anche la Calabria dovrebbe essere in fase di esaurimento: per la giornata di oggi, dalle 13:30 alle 24 la Prot. civile Calabria ha diramato l'allerta gialla in tutta la regione ad esclusione delle aree 1 e 2 (il Tirreno centro-settentrionale).

Per domani invece l'allerta gialla è prevista solo su tutta la fascia ionica della provincia di Reggio Calabria e sulla fascia del versante tirrenico centro meridionale (catanzarese, basso cosentino e tutta la provincia di Vibo).