Oggi e domani allerta gialla in Calabria. A Catanzaro confermata la chiusura delle scuole per lunedì

Allerta gialla in Calabria

Dalla giornata di oggi (già dalle 13) e per tutta la giornata di domani, la Protezione civile calabrese ha disposto l'allerta gialla.

A Catanzaro scuole chiuse anche lunedì

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi per lunedì 21 ottobre 2024, come già previsto dall'ordinanza emessa venerdì pomeriggio dal sindaco Nicola Fiorita. Pertanto, non sarà revocato alcun provvedimento, nonostante l’allerta gialla diramata oggi dalla Protezione Civile per la giornata di domani.

L'ordinanza, disposta dal sindaco il 18 ottobre, prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, gli asili nido, le ludoteche e gli impianti sportivi, sia pubblici che privati. La sospensione delle attività scolastiche, extrascolastiche, agonistiche e non agonistiche è in vigore da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre compreso.

Nonostante l’allerta per domani sia attualmente di livello giallo, le condizioni meteorologiche rischiano di restare critiche con piogge persistenti che potrebbero interessare pericolosamente il territorio- come si evince dal Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) della Protezione Civile diramato oggi.

Le recenti precipitazioni eccezionali hanno provocato situazioni di rischio che stanno tuttora richiedendo un’attenta valutazione delle condizioni di sicurezza. Nel contempo, sono in corso interventi di ripristino sul territorio da parte del personale dell’Amministrazione Comunale con il supporto dei volontari del Gruppo di Protezione Civile. Il Comune, in collaborazione con gli enti preposti, è impegnato in un monitoraggio costante delle strutture e delle aree più colpite, con l'obiettivo di garantire un ritorno in aula e negli impianti sportivi nelle migliori condizioni possibili.

L'Amministrazione comunale continuerà a vigilare sull'evoluzione della situazione e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza della cittadinanza.