L'ondata di maltempo arriva al Sud: allerta gialla sulla Calabria tirrenica (esclusa la provincia di Reggio)

L'ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia si sta spostando verso le regioni del Sud. In Calabria sono attesi tre giorni di maltempo con giornate di pioggia prevista per venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre. Per domani la Protezione civile regionale ha emesso bollettino di allerta meteo gialla nella Calabria tirrenica ad eccezione della provincia di Reggio Calabria.

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.