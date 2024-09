Meteo, domani allerta gialla in tutta la Calabria: sarà maltempo con temporali, pioggia e vento forte

Condizioni meteo in peggioramento in Calabria. Da oggi pomeriggio possibili piogge sulla Calabria centro Settentrionale. La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla su Cala 1, 2, 5 e 6 (Nord Calabria).

Per domani 13 settembre previsto un ulteriore peggioramento con allerta gialla estesa a tutta la regione. Previsti temporali, piogge, forte vento, mari mossi e temperature in calo in virtù della perturbazione che sta colpendo numerosi regioni italiane.