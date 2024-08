Maltempo, allerta gialla in (quasi) tutta la Calabria oggi e domani: ecco dove sta piovendo e... grandinando

Nuova fase di maltempo in Calabria. La pioggia, con grandine e temporali, ha fatto capolino non solo in montagna tra Pollino, Sila ed Aspromonte, ma anche in molte aree interne della regione. La Prot. civile regionale aveva già diramato ieri il bollettino di allerta gialla su tutta la regione: bollettino che mantiene il colore giallo anche per la restante parte di giornata di oggi e anche per tutta la giornata di domani. Calabria gialla ad eccezione dell'alto Ionio Cosentino e di buona parte della provincia di Crotone.

Si prevedono rovesci, grandinate e forti raffiche di vento.

Il bollettino della Prot. civile

Dove sta piovendo

In queste ore ha piovuto o sta piovendo (ma è comparsa anche la grandine) nelle zone montuose principali della Calabria, ma anche nell'alto Catanzarese, a Catanzaro, nel Lametino, in alcune aree del Savuto e della piana di Gioia Tauro. La fase di instabilità durerà fino a domani pomeriggio con ancora piovaschi attesi in molte zone della Calabria-.