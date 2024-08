Se nella prima parte della giornata di oggi, 18 agosto, l'allerta gialla diffusa dalla Protezione civile calabrese ha toccato tutta la fascia tirrenica (Cosentino, Catanzarese, Vibonese e Reggino), già da oggi pomeriggio, e per tutta la giornata di domani, lo stesso tipo di allarme è previsto per tutta la regione: allerta gialla, dunque, in tutta la Calabria.