Svio merci, rimossi i container: ancora attivi bus sostitutivi per i treni a lunga percorrenza e regionali

Sono stati rimossi i container e i carri dai binari nei pressi della stazione di Centola, nel Salernitano sulla linea Battipaglia-Sapri, coinvolti nello svio di un treno merci dello scorso 9 luglio. Proseguono infatti gli interventi per rispristinare la normale funzionalità della linea ferroviaria con le squadre di RFI costantemente a lavoro per la riattivazione della circolazione prevista per le 6.00 del 26 luglio con possibili ritardi e cancellazioni. Oggi gli interventi si stanno concentrando sul binario pari, cioè direzione nord. Per far fronte all’interruzione dovuta ai lavori, che interessa i treni provenienti da Nord a Battipaglia e a Vallo della Lucania e quelli da Sud a Sapri, Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi sia per i treni a lunga percorrenza sia per quelli regionali, così da assicurare i collegamenti fra le località cilentane. Potenziata anche l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori nelle stazioni e attraverso comunicazioni via sms e data la possibilità di chiedere il rimborso integrale del biglietto o riprogrammarlo dal 26 luglio in poi senza alcun costo aggiuntivo.