Rassegna stampa edizioni Calabria 22-06-24

Sabato 22 giugno 2024, la rassegna stampa Calabria. Ecco i principali argomenti che caratterizzano l'edizione odierna del nostro giornale

L’Autonomia spacca… la politica. Sindaci calabresi sul piede di guerra

‘Ndrangheta, traffico di droga sull’asse Cosenza-Cassano: il pentito Maestri scagiona la nipote

Catanzaro, Palazzo Alemanni torna a rivivere

Catanzaro, Karol Betania e i “soliti” problemi… arretrati non pagati

‘Ndrangheta, riflettori sulla Piana di Lamezia. La Dia: «È l’area più instabile»

Crotone, telecamere nell’area di Parco Pignera dopo i radi vandalici e i roghi dolosi

‘Ndrangheta, il clan che voleva Acquaro «in ginocchio»

Economia a Cosenza, i timori dell’Ance per il calo degli investimenti

Alta velocità nel Cosentino, il sindaco Caruso insiste sul tracciato interno

Scuola Cosenza, nuovo contratto agli Ata: ancora in servizio sino ad agosto

Corigliano Rossano, giunta Stasi nel segno della continuità… poi il rimpasto

Spoke Corigliano Rossano, arriva la Tac ad alta risoluzione

Nuovi treni a Cassano, viaggi biblici con orari sfasati e irrazionali

Nuovo sindaco a Montalto, D’Acri e Faragalli pronti per la loro ultima sfida: l’ultimo appello agli elettori