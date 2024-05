Nuovi investimenti per gli aeroporti della Calabria

Il futuro del trasporto aereo in Calabria sembra si stia decidendo in questi giorni, se non proprio in queste ore. Nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi lunedì, infatti, si sono delineati i presupposti per un considerevole aumento di capitale attraverso il quale affrontare, almeno in parte, l’importante piano di investimenti per la riqualificazione fisica e funzionale dei tre aeroporti calabresi e al contempo consolidare la posizione dei soci pubblici nella società (che ammonta a circa 230 milioni di euro in totale). A operare fisicamente l’incremento di capitale - grazie a quanto previsto dal decreto Coesione - dovrebbe essere Fincalabra, il braccio finanziario della Regione Calabria.

Ma se sul fronte societario e su quello degli investimenti si procede spediti verso progetti di ampio respiro, i lavoratori di Sacal e Sacal GH dei tre aeroporti calabresi hanno scioperato. Lo hanno fatto ieri per due ore mentre alcuni di loro, a Catanzaro, sono scesi in piazza, con i vessilli sindacali di Sata Orsa Trasporti, per manifestare contro «violazioni contrattuali, dovute all’utilizzazione del personale al di fuori delle regole vigenti».