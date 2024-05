Operazione antidroga in Lombardia, ordinanze cautelari eseguite anche in Calabria

Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Dda di Milano, ha disarticolato due bande dedite allo spaccio di droga e ad altre attività criminali nel Comasco con 30 arresti, di cui cinque ai domiciliari. Gli arresti sono stati eseguiti nei territori dell’Erbese e della Bassa Comasca e hanno riguardato persone residenti in Lombardia, Piemonte e Calabria. Sono indagate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’associazione armata, usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio per aver riutilizzato i proventi dell’attività di spaccio per acquistare locali pubblici e finanziare società, intestazione fittizia, indebita percezione di erogazioni pubbliche, per aver ottenuto mutui attraverso fondi di garanzie per il tramite di documentazione falsa.