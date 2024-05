Divini Itinerari in Sila, giornalisti di settore in un itinerario organizzato alla scoperta delle bellezze

La seconda tappa del progetto turistico “Divini Itinerari” ha fatto giungere in Calabria alcuni importanti giornalisti nazionali di settore e digital creator, che sono stati accolti dalle aziende e dai loro protagonisti.

“Abbiamo scoperto una Calabria meravigliosa, pronta a ricevere e rilanciare turismo, territorio ed enogastronomia”, hanno ribadito gli ospiti Riccardo Lagorio, giornalista per i Viaggi del Gusto, Sapori & Piaceri, Affari di gola, Degusta, Eat Parade e Dove; Tiziano Argazzi che collabora con importanti riviste tra cui Italia a Tavola, Latitudes Travel Magazine e Viaggiatori del Gusto; Laura Maragliano, Direttore Responsabile di Sale&Pepe che si occupa di cibo da sempre. In più, con loro, i seguitissimi digital creator Giuseppe Scuticchio e Aurora Carus, travel blogger e travel content che raccontano viaggi su eosdiscovery.it e sui social. “Siamo estremamente soddisfatti della risposta che il territorio ha saputo fornire per questa importante occasione. Abbiamo accolto, anche con il precedente Press tour, giornalisti, digital creator e addetti ai lavori come solo noi calabresi riusciamo a fare”, le parole del direttore del Gal, Francesco De Vuono.

Nel pomeriggio poi a San Giovanni in Fiore immancabile la visita all’Abbazia Florense ed al Laboratorio d’arte orafa Spadafora. Sempre qui, i giornalisti hanno preso parte ad un laboratorio di preparazione della pitta 'mpigliata presso Dulcis in Fiore. Con una sorpresa inaspettata: la visita della Sindaca e Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che ha omaggiato gli ospiti con “le immagini del futuro” di Gioacchino da Fiore ed il “Liber Figurarum” consentendo inoltre la visita in anteprima straordinaria dei “Cunicoli badiali”.