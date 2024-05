Vigilanza sulle operazioni finanziate attraverso fondi strutturali, accordo Regione Calabria e GDF

La Regione Calabria e la Guardia di Finanza hanno rinnovato l’accordo di collaborazione per il monitoraggio dei fondi europei: l’intesa, che prosegue altre sinergie già avviate dalle due istituzioni, ha la finalità di potenziare il coordinamento dei controlli, anche e soprattutto preventivi, in modo da evitare un uso distorto e le infiltrazioni della 'ndrangheta nella spesa delle risorse comunitarie, e lo scambio di informazioni per la vigilanza sulle operazioni finanziate dall’Europa.

A sottoscrivere l’accordo, a Catanzaro, sono stati il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Gianluigi D’Alfonso. Secondo Occhiuto «con questo protocollo si sviluppano attività anche preventive per evitare che ci siano frodi ed evitare che vengano realizzate opere che poi non vengono portate a termine diventando cattedrali nel deserto o incompiute. Inoltre - ha detto - questo protocollo serve a dire ai bravi imprenditori che vogliono utilizzare le risorse dell’Ue che avranno il supporto di tutte le istituzioni, della Regione e della Guardia di Finanza e che potranno lavorare serenamente. L’obiettivo poi è generare deterrenza e prevenire comportamenti illegali e infiltrazioni nella criminalità organizzata. In realtà - ha proseguito il presidente della Regione - il supporto offerto dalla Guardia di Finanza e anche dagli altri livelli istituzionali in Calabria serve anche a convincere imprese nazionali e multinazionali a investire in Calabria superando i pregiudizi verso la Calabria: questi protocolli sono utili perchè trasmettono il messaggio che in Calabria si può investire in sicurezza e in legalità perchè tutti i livelli dello Stato sono impegnati a sostenere le imprese».