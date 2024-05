In aumento gli studenti con Disturbi dell'apprendimento in Calabria. A Cosenza le percentuali più alte

«Il dato più preoccupante è che ci sono regioni con livelli molto bassi di capacità diagnostica e di individuazione precoce che si situano ancora ben al di sotto della soglia minima di prevalenza prevista (1,6/1,7%). Tale quadro, che purtroppo si conferma negli anni, interessa soprattutto le regioni meridionali. Per questi motivi è importante continuare a sensibilizzare tecnici, insegnati e famiglie al fine di raggiungere un livello di inclusione omogeneo e completo per arrivare finalmente ad un mondo senza etichette».

Lo denuncia con amarezza l’Associazione italiana dislessia (Aid), commentando l’incremento del numero di alunni con una diagnosi di Disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). Si tratta di bambine e bambini che frequentano il III, IV e V anno della scuola Primaria, la scuola Secondaria di primo e di secondo grado in possesso di certificazione di Dsa ai sensi della L.170/2010.

Provincia per provincia

Sono tanti anche in Calabria, con la provincia di Cosenza a mostrare le percentuali più alte sul numero di alunni nelle classi. Per quanto riguarda la scuola Primaria, a esempio, gli i bambini e le bambine con diagnosi di Dsa sono 201 nelle scuole del Cosentino (1,18% del totale), 77 nel Crotonese (1,57%), 42 nel Vibonese (1,05%), 78 nel Catanzarese (0,87%) e infine 123 nel Reggino (0,85%). In totale 521 in tutta la regione, pari al 1,05% del numero complessivo di alunni.

I numeri crescono quando si passa ad analizzare la Secondaria di primo grado. Le ragazze e i ragazzi con Disturbi specifici dell’apprendimento, sempre a leggere dati diffusi dall’Aid, sono 437 nel Cosentino (2,40%), 121 nel Crotonese (2,30%), 144 nel Catanzarese (1,53%), 228 nel Reggino (1,47%) e infine 60 nel Vibonese (1,36%). Complessivamente, in Calabria, 990 (1,87%).

I numeri tornano a calare, ma di poco nelle Superiori. Cosenza resta la provincia con l’incidenza maggiore: 715 studentesse e studenti con diagnosi di Dsa, pari al 2,15%. A seguire sempre Crotone con 139 studenti (1,61%), Vibo Valentia con 137 studenti e studentesse (1,60%), Catanzaro con 221 (1,33%) e infine Reggio Calabria con 366 studenti con diagnosi Dsa (1,27%). In tutte le Superiori della Calabria, quindi, 1.578 (1,64%).