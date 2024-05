Calabria, sempre più morti sulla Ionica: il 2024 già nero

Tredici vittime soltanto da inizio anno, in media una ogni 9 giorni. La Statale 106 si conferma più che mai “strada della morte”: Francesca Stornello (siciliana andata a trovare un parente in Puglia e deceduta lunedì in ospedale a seguito dello scontro avvenuto a Villapiana lo scorso 27 aprile), Alessio Legato (spirato anche lui lunedì dopo il ricovero in condizioni disperate per l’incidente del 25 aprile nella frazione reggina di Bocale costato la vita anche a Gabriella Laganà) e Salvatore Mustara (che non ha avuto scampo ieri a Simeri Crichi) sono gli ultimi tre di un elenco di nomi che sembra infinito.

Mentre gli organi donati dal giovane Alessio consentiranno ad altre persone di continuare a vivere, montano rabbia e disperazione. Ed è nel giorno in cui il Presidente della Repubblica ha fatto visita in Calabria che l’organizzazione di volontariato “Basta vittime sulla Strada statale 106” si è rivolta proprio a Mattarella segnalando «le grandi difficoltà di poter riconoscere lo Stato che egli rappresenta e dal quale per noi oggi risulta facile prendere le distanze».

Sulla 106 in dieci anni si sono contate quasi 250 vittime. E mai, dal 1996 fino ad oggi, nei primi quattro mesi dell’anno se ne sono registrate tante, e fra queste così tanti giovani. «Un’autentica strage di Stato», sbotta Fabio Pugliese, presidente di “Basta vittime”, che pressa da anni perché «siano investite risorse per ammodernare e mettere in sicurezza la 106 Ionica, l’unica infrastruttura prioritaria, strategica ed urgente per la Calabria ed i calabresi». Nel mirino, a fronte dell’accelerata sul Ponte sullo Stretto, finiscono ancora una volta «l’immobilismo e l’omertà della classe politica dirigente calabrese incapace di chiedere ed ottenere la rimozione immediata degli attuali dirigenti della struttura territoriale di Anas in Calabria nonostante le condizioni comatose e vergognose in cui versa la Statale 106, dove manca persino l’ordinaria manutenzione».