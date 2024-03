I riti della Pasqua in Calabria: grande attesa per la Naca a Catanzaro, i Vattienti a Nocera Terinese e l'Affrontata a Vibo

La settimana Santa entra nel vivo dei suoi riti religiosi più importanti. In Calabria c'è grande attesa, tra i tanti momenti a metà tra rito religioso e rito della pietà popolare, per la "Naca" del Venerdì Santo a Catanzaro, per il rito dei "Vattienti" a Nocera Terinese, o per la tradizionale "Affrontata" della domenica di Pasqua a Vibo Valentia.

Mancano ormai poche ore alla seconda edizione dell’evento “Le Vie della Croce”, che si terrà venerdì 29 marzo alle ore 17.00 in Piazza Le Pera. L’ appuntamento, voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita, in accordo con l’Arcidiocesi Metropolitana, offrirà un’esperienza che unisce la musica sacra e la parola narrativa in un preludio suggestivo alla Naca, la processione del Venerdì Santo, che attira da sempre migliaia di persone lungo il suo percorso. Una novità assoluta, introdotta lo scorso anno, che s’inserisce, senza scalfirlo, nello schema rappresentativo e liturgico che si ripete da tempo immemorabile. Nel 2023 ci furono due eventi teatrali e di musica sacra sulle scalinate dell’Immacolata e della chiesa del San Giovanni.

Quest’anno, lo spettacolo si svolgerà in piazza immediatamente prima della tradizionale uscita della processione dalla vicina Chiesa del Rosario, fondendo insieme l’arte e la fede in un’unica, potente, espressione di comunità.

L’atmosfera sarà arricchita dalle esecuzioni del Quartetto d’Archi del Conservatorio Statale Tchaikovsky con il soprano Miriana Screnci. Le composizioni di Pergolesi, Rossini e Boccherini saranno eseguite per evocare il pathos e la spiritualità della Passione di Cristo. A impreziosire l’evento, letture interpretate dalla Compagnia d'Irene Acli “Nuova Scena” curate da Romina Mazza, sui temi dell’amore divino, del sacrificio e della redenzione.

- Dalle ore 13:00 a fine evento religioso, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie e piazze interessate dalla processione: Piazza del Rosario, Via XX Settembre, Piazza Le Pera, Piazza Roma, Vico I Piazza Roma, Via Eroi 1799, Via Jannoni, Piazza Unità D'Italia, via Sensales, Via Raffaelli, Piazza di Tocco, Via Poerio, Piazza Matteotti, Corso Mazzini per fare rientro alla Chiesa del Rosario da Via XX Settembre.

- Dalle ore 17:00 a fine evento, viene istituito il divieto transito nelle vie e piazza interessate dalla processione.

- Dalle ore 17:00 a fine processione viene istituito il divieto di transito, in via XX Settembre dall'intersezione di Discesa San Rocchello all'intersezione con Corso Mazzini. I veicoli provenienti da Via M. D'amato e Via XX settembre avranno l'obbligo di proseguire su Discesa San Rocchello.

SERVIZI STRAORDINARI AMC

Funicolare

Le corse della funicolare avranno una frequenza ogni 15 minuti.

Si precisa che dalle 17:00 alle 23:45 sono previste corse straordinarie.

prima corsa: ore 7:00

ultima corsa: ore 23:45

Navette parcheggio Musofalo/Piazza Matteotti

Sono previsti n. 2 navette dal Parcheggio Musofalo a Piazza Matteotti (andata e ritorno) con una frequenza ogni 5 minuti.

prima corsa: ore 17:00

ultima corsa: ore 23:45

I Vattienti a Nocera Terinese (di Giovambattista Romano)

Una tradizione della Settimana Santa, tanto popolare quanto secolare, radicata nell’animo e nell’identità culturale della comunità nocerese e nota per le sue scene cruente, capaci di suggestionare spettatori, è entrata da qualche anno in una fase di regolamentazione istituzionale del suo svolgimento per le vie del paese. Dopo un iniziale divieto della pratica di autoflagellazione disposto l’anno scorso con un’ordinanza dalla commissione straordinaria che gestiva il Comune, mirante ad evitare «l’indiscriminata e incontrollata pratica», il provvedimento, come molti ricordano, successivamente fu integrato con una nuova ordinanza commissariale che, accogliendo una petizione tesa al ripristino del rito per consentire ai noceresi di «riappropriarsi delle proprie secolari tradizioni legate al ciclo pasquale», favorendo così la «coesione sociale», disponeva per i flagellanti prescrizioni a tutela della pubblica salute.

Un modo per ricondurre il rito concomitante con le processioni religiose del Venerdì e del Sabato Santo «a modalità regolamentate e rispettose delle esigenze primarie d’igiene e salubrità dell’ambiente». Tali modalità quest’anno vengono rinnovate da un’ordinanza firmata dal sindaco, Saverio Russo. Ad esse i “Vattienti” dovranno «attenersi scrupolosamente», se non vorranno andare incontro a sanzioni. Anzitutto il percorso dei flagellanti dovrà evitare luoghi pubblici, quali scuole, esercizi, sedi municipali, la stazione dei carabinieri e altri analoghi. Il numero massimo consentito di flagellanti, «in contemporanea e per singola processione», non dovrà superare le venti unità. Ciascuna delle quali nel corso dell’autoflagellazione dovrà usare strumenti strettamente personali, «opportunamente igienizzati prima e dopo», mantenendo una distanza minima di almeno cinque metri da ogni altro praticante. Non sarà consentito che chi è affetto da patologie infettive/contagiose, «trasmissibili attraverso il fluido plasmatico», partecipi al rito.

L'Affrontata a Vibo

E’ il giorno della Santa Pasqua. E’ il Giorno dell’Affrontata a Vibo. Un rito molto sentito in Calabria e soprattutto in provincia di Vibo. Il giorno in cui una comunità intera partecipa con grande fede e trasporto ad una manifestazione che raccoglie migliaia di persone. Un sentimento misto tra fede religiosa e pietà popolare che unisce il sentire comune di tanti vibonesi vicini e lontani.

L’attesa e poi gli applausi mentre i portatori delle statue della Confraternita del Rosario iniziano a camminare portando in spalla San Giovanni. Minuti emozionanti vissuti come sempre con grande gioia dai tantissimi arrivati su Corso Vittorio Emanuele. Poi l’arrivo della Madonna e l’incontro con Gesù risorto e con San Giovanni che da il la’ alle emozioni e agli abbracci di chi da sempre attende la Pasqua per partecipare e assistere all’Affrontata. Appuntamento domenica di Pasqua alle 12 a Vibo su Corso Vittorio Emanuele III.