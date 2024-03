Maltempo, arriva il Ciclone della Colomba: domani allerta gialla in Calabria

Maltempo nelle prossime ore in Calabria, secondo le previsioni, a causa del Ciclone della Colomba in arrivo. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato, infatti, per domani, 26 marzo 2024, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta gialla su tutta la Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti.

Giornata quindi spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte della Calabria. Venti forti di Scirocco, possibile neve sugli Appennini a quote elevate.