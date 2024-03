Meteo, il ciclone si sposta al Sud. Maltempo e temporali: allerta gialla in Calabria e Sicilia

Circolazione depressionaria con associato un minimo di bassa pressione che si muove sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili o perturbate in Italia nel finale di febbraio. Maltempo che interesserà nella seconda parte della settimana soprattutto le regioni del Centro-Sud, con fenomeni anche intensi su medio-basso versante adriatico e settori Peninsulari meridionali. Temperature in graduale diminuzione con neve fin verso i 1400-1700 metri anche lungo l’Appennino. Con l’arrivo del primo weekend di marzo ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano l’arrivo di un ulteriore impulso instabile dal nord Atlantico. Ancora maltempo dunque e quota neve in abbassamento grazie alla diminuzione delle temperature.

Allerta gialla in Calabria oggi

Il dipartimento della Protezione civile Calabria ha diramato anche per oggi un bollettino meteo con allerta gialla. "I fenomeni - si legge - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca meridionali con possibili mareggiate lungo le coste esposte".