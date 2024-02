Meteo, domenica di maltempo al Sud. Attesi nubifragi in Calabria (allerta gialla) e Sicilia (allerta arancione)

Prosegue la fase di maltempo che ha colpito da giovedì l'Italia. La pioggia e il vento si sono spostate a Sud ed è attesa una domenica di forte maltempo al Sud. Su tutta la Sicilia orientale e centrale è prevista allerta arancione, in Calabria alletta gialla.

Le previsioni de iLMeteo.it

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Vortice al Sud, ma ne è in arrivo un altro al Nord. Giornata con forte maltempo sulle regioni meridionali per gran parte del giorno, sono attese precipitazioni abbondanti e sotto forma di nubifragio su Sicilia e Calabria, consistenti sul resto del Meridione. Sul resto d’Italia tempo in gran parte soleggiato, ma nel corso del pomeriggio tornerà a piovere al Nordovest, seppure modestamente.