L'ondata di maltempo che sta imperversando nel Nord e Centro Italia è in arrivo anche al Sud. La Protezione civile regionale della Calabria ha diramato per domani, sabato 24 febbraio, un bollettino meteo con allerta gialla in tutta la regione dalle 6 fino alle 24.

Si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.