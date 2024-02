Infrastrutture, il 20 mobilitazione dei sindacati della Calabria per la strada statale 106

Cgil, Cisl e Uil Calabria preparano una mobilitazione per la strada statale 106 in programma per il giorno 20 febbraio. Lo annunciano i segretari generali regionali Angelo Sposato, Santo Biondo e Tonino Russo. «Per la sicurezza e il diritto alla mobilità, per connettere il Paese, - affermano in una nota - servono infrastrutture moderne e sostenibili. La strada statale 106 è una trappola mortale che ha seminato negli anni centinaia di vittime. Abbiamo chiesto ad Anas e al governo di accelerare la progettazione e la spesa. Si deve fare presto. Con la vertenza Calabria abbiamo ottenuto un finanziamento di due nuovi lotti di intervento ma non sono sufficienti. Occorre fare presto per individuare le risorse per tutto il tracciato. Per queste ragioni - aggiungono - il 20 febbraio chiediamo alla società civile, alle forze politiche, agli amministratori, ai sindaci di scendere in piazza con noi. Il 16 a Lamezia, terremo una conferenza stampa per presentare i dettagli e le modalità delle rivendicazioni e della mobilitazione che si terrà su tre luoghi della Calabria».