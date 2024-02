Autonomia differenziata, Sposato (Cgil), il 13 febbraio sostegno ad Anci e sindaci 

"Sull'autonomia differenziata si sta creando un movimento di pensiero diffuso e trasversale che sta inziando a capire i pericoli del progetto Calderoli e della lega. Sin dall'inizio come Cgil Calabria abbiamo sempre ribadito che questo progetto fosse una secessione camuffata, una vecchia bandiera ideologica che oggi è stata barattata con il premierato e la riforma della giustizia. Per queste ragioni abbiamo declinato l'invito ad incontrare il Ministro Calderoli in Calabria lo scorso anno. Quello che sta avvenendo in Parlamento e nel governo è un baratto politico, letale per tutto il Paese. Se ne sono resi conto i sindaci e va apprezzata la posizione dell'Anci Calabria e del suo Presidente Succurro. Oggi più che mai la battaglia contro il disegno di legge Calderoli deve unire parti sociali, amministratori, società civili, forze politiche che hanno a cuore l'unità nazionale". Lo ha affermato, in una nota, il Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato.

"Tempo addietro, al congresso regionale e nei vari interventi, abbiamo dimostrato - ha proseguito - come il progetto di autonomia differenziata possa essere letale anche per il nord del Paese. Ci sono aree del nord che vivono un processo di destrutturazione industriale, non offrendo più servizi adeguati, pensiamo al tema della casa, al costo della vita, al tema salariale, alla sanità privata che sostituisce quella pubblica. Il problema non si risolve chiudendosi in piccoli staterelli. I giovani del sud che fuggono per mancanza di prospettive non andranno nelle regioni del nord, ma emigreranno all'estero come avvenne negli anni 60 e 70 e come sta avvenendo tutt'ora. C'è il tema del calo demografico, vera e propria emergenza. C'è il tema dell'invecchiamento del Paese, di oltre dieci anni rispetto alla media europea, che non si risolve con l'autonomia differenziata". Ma, secondo Sposato, "c'è inoltre, un tema da tutti sottaciuto che potrà fare ulteriormente la differenza. Il peso della criminalità e delle mafie che si è oramai radicata nelle regioni del nord rendendole meno competitive e assoggettate al potere criminale. Le varie inchieste giudiziarie di diverse procure nel nord hanno evidenziato il potere di infiltrazioni nella pubblica amministrazione e nelle imprese, cosa questa grave e pericolosa. E come sappiamo, lì dove c'è il proliferare delle mafie c'è economia debole, ed il mercato economico e del lavoro viene controllato, sfruttato, sottopagato. Su questo farebbero bene a riflettere dal governo, perché quello che loro ritengono autonomia può diventare trappola mortale. Il sistema economico e produttivo del nord, con questo progetto e con le scelte del governo in materia economica, rischia di diventare succursale di Francia e Germania".