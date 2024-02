Minacciò di morte Gratteri e un suo pm, confermata la condanna di Salvo Gregorio Mirarchi

Agenti della Squadra Mobile di Salerno e di quella di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Salerno, nei confronti di Salvo Gregorio Mirarchi, indagato per minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso. Le indagini sono partite da una lettera arrivata in procura a Catanzaro nella quale un anonimo formulava gravi minacce di morte nei confronti dell'allora procuratore Nicola Gratteri e di un suo pm se non fosse stato liberato entro la fine del 2023 l'attuale indagato. Dall'analisi dei riferimenti presenti nel testo della missiva, la polizia giudiziaria è risalita a Mirarchi come possibile autore e, per averne conferma, la Procura salernitana ha disposto due diverse consulenze grafologiche della Polizia Scientifica su due diverse lette di cui era autore.