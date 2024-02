Non si placano le proteste degli agricoltori: a Crotone presidio all'ingresso della città

Non si placano le proteste degli agricoltori che in Calabria stanno effettuando diversi presidi lungo le arterie principali della regione. Manifestazioni che si protraggono ormai da lunedì scorso, ponendo da un lato le ragioni degli agricoltori e dall’altro i disagi di chi non riesce più a muoversi lungo le strade principali.

«Oggi siamo qui e ci sono anche le nostre famiglie - ha spiegato Pietro Dossi, uno degli agricoltori che hanno dato vita alla protesta - per far capire ai cittadini che il problema non è solo degli agricoltori, il problema è di tutti. I consumatori devono sapere a quale prezzo noi vendiamo i nostri prodotti e a quale prezzo poi li trovano sugli scaffali dei supermercati. Devono essere consapevoli della genuinità dei prodotti che consumano».

Indicativo, in proposito uno dei cartelli issati dai manifestanti sul quale si legge che per 100 kg di grano, dai quali si ricavano 90 kg di farina, gli agricoltori incassano appena 30 euro. Ma con quella farina si producono 108 kg di pane dai quali i rivenditori ricavano 380 euro. All’Europa, dunque, viene contestata una politica agricola sbagliata. «L'Europa ci impone cosa coltivare e quanto coltivarne - spiega ancora uno dei manifestanti - ci paga addirittura per non coltivare, prendere soldi per non produrre sembrerebbe una cosa positiva ma non produrre è sinonimo di abbandono, noi vogliamo produrre per il futuro delle nostre generazioni». Ed è un altro cartello che ben sintetizza questo concetto: l’agricoltura è come la gallina, tra la volpe (Europa) e la faina (Usa). Al corteo, che si è snodato per le vie cittadine accompagnato dalle note dell’inno di Mameli diffuso dagli altoparlanti, si è unito questa mattina l’intero consiglio provinciale di Crotone per testimoniare la propria solidarietà alla protesta insieme al sindaco Vincenzo Voce. La manifestazione si concluderà davanti al palazzo dell’ufficio territoriale del governo dove gli agricoltori incontreranno la prefetta Franca Ferraro alla quale vogliono esprimere gratitudine per aver compreso le loro ragioni ed aver consentito la protesta in questi tredici giorni.