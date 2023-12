La Calabria elegge Antonio Aprile, numero 2 del Sim Carabinieri

Il Sim Carabinieri, principale sindacato dei militari dell'Arma in Italia, è lieto di annunciare l'elezione di Antonio Aprile a Segretario Generale Aggiunto Nazionale.

Nel corso del primo congresso dopo l’iscrizione all’albo, svoltesi in data 13 Dicembre 2023 in Roma, Aprile è stato scelto dai membri del sindacato come figura di riferimento per rappresentare e difendere gli interessi dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

Con una lunga esperienza nel settore e un profondo impegno nel miglioramento delle condizioni lavorative e della tutela dei diritti dei militari, Antonio Aprile si propone di continuare a supportare attivamente la missione del Sim Carabinieri nel garantire il benessere e la giustizia per tutti i suoi membri.

Il Sim Carabinieri ringrazia tutti i partecipanti alle elezioni e rinnova il suo impegno a lavorare incessantemente per il miglioramento delle condizioni di lavoro e della tutela dei diritti dei militari dell'Arma dei Carabinieri.