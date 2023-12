Sanità al collasso in Calabria, il sindacato Nursing up motiva lo sciopero: "Disagi e scarsa qualità nell'assistenza"

Il Coordinamento Regionale Nursing Up, dopo la manifestazione svoltasi in piazza Matteotti a Catanzaro, ha incontrato e consegnato al Prefetto della città le motivazioni che hanno indotto il personale sanitario allo sciopero (che ricordiamo ha interessato tutta l’Italia) creando non pochi problemi nei vari ospedali e strutture sanitarie. La missiva è stata inoltrata al presidente del consiglio Giorgia Meloni e al governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

"In mattinata - spiega il sindacato - è stata presentata all’Ispettorato del Lavoro di Cosenza una denuncia riguardante innumerevoli segnalazioni che ci sono pervenute da alcune unità operative dell’Azienda ospedaliera. I motivi sono da ricercarsi nella chiusura da parte della direzione aziendale, nel non voler prendere atto della grave carenza di personale infermieristico, ostetrico e di supporto assistenziale (OSS) in molti reparti. Una situazione che crea forte disagio e scarsa qualità dell’assistenza". Nei precedenti incontri con la direzione, il sindacato aveva infatti sottolineato "la necessità di assumere personale infermieristico e oss perché si stanno creando seri problemi inerenti proprio la qualità delle cure ai pazienti, con serie ripercussioni sulla salute stessa del personale caricato di ore di straordinario e mancanza dei riposi dovuti. Il Tutto in violazione delle norme sull’orario di lavoro".

Nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, secondo il Nursing Up, sono tantissime le assenze fra personale infermieristico e oss dovute a malattie, gravidanze, congedi parentali e aspettative per legge 104/92. "Senza contare - continua il sindacato - il personale già andato in pensione e non ancora sostituito. Come si può pensare di mantenere efficienti i servizi con una carenza di personale di questo genere?”

"Come se non bastasse - spiega il Nursing Up – gli operatori sanitari vengono chiamati ad ogni ora del giorno per frequenti cambi turno o rientri nel giorno di riposo, perché i referenti infermieristici fanno i salti mortali per garantire la copertura del servizio. Per questi dipendenti si è creato uno stato di allerta continuo. È come mettere la vita personale extra lavorativa nelle mani del datore di lavoro. Dopo mesi di tavoli di trattativa, dove peraltro il Commissario Straordinario non si è mai visto, l’Azienda ha manifestato una totale chiusura ad effettuare nuove assunzioni che non può essere tollerata oltre, il personale subisce un clima sempre più tossico e punitivo che demotiva e crea frustrazione!”.