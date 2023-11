Settore edile in Calabria, tira aria di sciopero: domani manifestazioni a Cosenza, Reggio e Catanzaro

I lavoratori del settore edile calabrese sono pronti a scendere in piazza domani, primo dicembre. «Le bandiere azzurre e rosse coloreranno le piazze di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria per dire a gran voce 'Adesso basta!' Per ricordare al Governo che è l’ora di alzare i salari, di intervenire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di riconoscere l’anticipo pensionistico per i lavoratori edili. Per ricordare che l’istruzione, al pari della sanità e della sicurezza, sono settori dove occorre investire e non continuare a tagliare. Chi vive al Sud non è figlio di un dio minore, non lo dimentichiamo!! C’è tanta gente che soffre e che non riesce ad arrivare alla fine del mese, tanti pensionati che sono lasciati da soli, tanti giovani che sono costretti ad emigrare. È per questo che scendiamo in piazza!!!», tuona la Cgil.

Gli edili calabresi, dal cantiere di Palizzi a quello della metro leggera di Catanzaro fino al cantiere del Terzo Megalotto partiranno con i pullman raggiungeranno le tre piazze calabresi «a sostegno di un'altra politica economica, sociale, contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria e urgente. Noi continuiamo sulla nostra strada, sulla strada della rivendicazione, della tutela dei più deboli. Eliminare le disuguaglianze è un dovere per chi fa sindacato. Andiamo avanti tutti insieme!».