Maltempo in Calabria, domani allerta arancione su tutta la fascia ionica della regione. Scuole chiuse a Catanzaro, Crotone e ad Acri

Maltempo in Calabria. Domani, giovedì 23 novembre, è prevista allerta arancione su tutta la fascia ionica della regione. Scuole chiuse a Catanzaro.

L'avviso di allerta meteo è stato diramato dalla Protezione civile regionale: allerta prevista dalla mezzanotte di domani giovedì 23 novembre fino alle 24.

Scuole chiuse a Catanzaro

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di domani a causa di condizioni meteorologiche avverse, come si evince dal bollettino della Protezione civile che ha comunicato l’allerta arancione. Lo rende noto l’ufficio stampa del comune con un comunicato in cui si consiglia massima prudenza negli spostamenti.

Scuole chiuse anche a Crotone

A seguito dell'allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani 23 novembre, il sindaco Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. E’ stata disposta a scopo precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 23 novembre E' stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 23 novembre la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice. E’ stato rinviato il mercato di via Regina Margherita previsto per domani. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione.



Allerta anche in un Comune del Cosentino: Acri ha optato per la chiusura delle scuole.