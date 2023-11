Calabria, il vice presidente Franco Iacucci resta consigliere regionale

Franco Iacucci rimane consigliere regionale. I profili dì ineleggibilità sollevati dal primo dei non eletti nel collegio Calabria nord nelle liste del PD, Dì Natale, sono stati ritenuti dal Tribunale dì Catanzaro, in composizione collegiale, insussistenti. Iacucci, che riveste la carica dì Vice Presidente del Consiglio Regionale, è stato difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri del Foro dì Catanzaro che ha contestato la tesi avversaria secondo la quale l’essere Iacucci Presidente della Provincia dì Cosenza non comporta la ineleggibilità, ma incompatibilità che l’ex Presidente aveva fatto cessare dopo la elezione nei tempi prescritti. Ugualmente infondati sono state ritenuti dal Tribunale altri motivi esposti dal Dì Natale che è stato anche condannato alle spese dì giudizio.