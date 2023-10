Crotone, eroico salvataggio di 42 migranti della Guardia Costiera

Eroico salvataggio a Crotone per un equipaggio della guardia costiera di Crotone, partito ieri sera dal porto per portare soccorso a oltre 300 km da Crotone, con il mare forza 5, a 42 migranti. Un salvataggio a tratti anche drammatico visto che durante le operazioni si è rischiato più volte la tragedia con la Motovedetta in balia delle onde. Soccorso prestato intorno a mezzanotte, dopo cinque ore di navigazione, con diversi tentativi di abbordaggio e altrettanti fallimenti a causa delle condizioni del mare. Ma con destrezza l'equipaggio - formato da Giuseppe Milito, Gianluca Arcidiacone, Gaetano Fienga e Gennaro Marrazzo - non si è perso d'animo e con pazienza ha portato a termine il trasbordo dei 42 migranti, che altrimenti avrebbero perso la vita. Ma a quel punto il diavolo ci ha messo lo zampino e i due propulsori hanno smesso di funzionare proprio mentre la Motovedetta stava per ripartire. Ennesimo intervento e con un motore riavviato la Guardia costiera ha provato a rientrare a Crotone, ricevendo aiuto fortunatamente da un'altra Motovedetta che ha preso in carico i migranti. Per l'equipaggio il rientro avvenuto alle 15 del pomeriggio, dopo oltre 20 ore di mare.