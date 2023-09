Nuovo anno scolastico in Calabria, ‘taglio del nastro’ a Lamezia. Princi: “Si salvaguardino le aree interne”

La vicepresidente del consiglio regionale Giusi Princi ha inaugurato l'anno scolastico calabrese dallo Scientifico Galilei Galilei di Lamezia Terme. Non una struttura qualunque, essendo risultata lo scorso anno miglior liceo della regione. La rappresentante del governo calabrese mostra un sorriso accogliente e incoraggia studentesse e studenti in vista dell'avvio. Poi, precisa: «In Calabria verranno meno 79 autonomie scolastiche, ma la Regione può contare su uno strumento importantissimo per lavorare sul dimensionamento scolastico: le nostre linee guida non impongono alle province un tetto massimo e uno minimo di studenti. L'obiettivo principale è quello di tutelare le aree interne dove ci sono situazioni di svantaggio socio-educativo».