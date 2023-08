Caccia ai piromani in Calabria, i droni di Occhiuto ne beccano un altro: “Lo abbiamo preso a Tortora”

Ancora un piromane beccato da uno dei droni della Regione Calabria mentre appicca un incendio. E' quanto ha comunicato il presidente Roberto Occhiuto in un post pubblicato sulla sua pagina facebook. Il fatto è accaduto a Tortora in provincia di Cosenza. E nel video è documentato l’arrivo, grazie alla segnalazione immediata a seguito dell’avvistamento dall’alto, d alcuni carabinieri che ad un certo punto, si impegnano anche nello spegnimento del rogo ottenendo i ringraziamenti del governatore calabrese.



«Molto spesso - è scritto nel post del presidente della Regione Calabria che ringrazia l’Arma per la collaborazione al progetto «Tolleranza zero» - si tratta di incendi colposi che, però, sempre più spesso, si espandono provocando enormi danni. Fino ad oggi abbiamo ripreso con i nostri droni e segnalato ai carabinieri 67 piromani che hanno avuto sanzioni pecuniarie fino a 10mila euro, e nei casi più gravi l’arresto. Non ci fermiamo».

Comito, piromane Curinga già rilasciato? Notizia sconcertante

“La Regione Calabria li becca con i droni, li segnala alle autorità competenti, li fa multare e, nei casi più gravi, arrestare. Il governo guidato da Roberto Occhiuto fa il suo dovere, con serietà e abnegazione, per difendere il territorio, per la sicurezza dei calabresi. Poi però arriva la notizia del piromane di Curinga, in provincia di Catanzaro, arrestato e rilasciato nel giro di poche settimane: davvero sconcertante. Con i suoi legali che, addirittura, tentano di far passare l’incendiario di turno per vittima di una ‘gogna mediatica’, come se non fosse stato il loro assistito ad inscenare, dopo essere stato colto sul fatto mentre appiccava dei fuochi, una sassaiola contro un drone, per poi darsela a gambe in moto: immagini chiare che tutti hanno potuto vedere. Sono certo che la Regione andrà avanti in questa operazione di successo, forte della bontà delle proprie azioni. Ma leggere certe bestialità mette veramente tristezza”. Così Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria.