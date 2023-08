Franco Gatto morto per salvare 3 bambine in mare. La moglie: "Lo filmavano in spiaggia mentre annegava"

La storia di Franco Gatto, il 56enne che qualche giorno fa ha perso la vita per salvare tre bambine che rischiavano di annegare ed essere risucchiate dalle onde sul lungomare di Latina. Franco, di origini calabresi, a Latina era ben voluto da tutti. Ma mentre Franco stava perdendo la vita, accade qualcosa che ormai sta diventando un brutto malcostume. Alcuni bagnanti, infatti, riprendevano la scena con i cellulari.

Lo denuncia la signora Antonella, moglie di Franco Gatto.

"Mi hanno detto che ora quei video girano su Facebook", ha sottolineato la donna. "Anche quando mio marito era steso sulla spiaggia c'erano delle persone che con il telefonino facevano le riprese con lui in quelle condizioni", ha concluso.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Latina

"La comunità è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino – ha scritto in un post la sindaca Matilde Celentano - portato via dal mare per salvare tre bambine intrappolate tra le onde. Il suo atto eroico avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città. Da parte dell'amministrazione comunale tutta le più sentite condoglianze alla famiglia. Latina non dimenticherà il suo raro spirito di altruismo che ha pagato il suo eroico gesto con la vita".