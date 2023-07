Meteo, caldo estremo al Sud. Un martedì storico per la Calabria: a Bovalino temperatura record di 46.6°

Clima infernale in Calabria dove le temperature hanno superato, pressoché ovunque, i 40 gradi, con il picco, tra i capoluoghi di provincia, a Crotone con 44 gradi registrati alle 15 dal Centro funzionale multirischi dell’Arpacal. Reggio, interessata anche da numerosi incendi sulle colline circostanti, ha fatto segnare 43,5 mentre Catanzaro 41,5, Vibo valentia 41 e Cosenza 40.

Ma oggi è un giorno storico per la Calabria perchè a Bovalino in provincia di Reggio Calabria (fascia ionica) è stata toccata la temperatura record di 46,6 gradi. Il record di caldo in Calabria apparteneva a Cittanova (1988) e Torano Scalo (1973) con 45°. Successivamente ritoccata da Santa Cristina d’Aspromonte con 45.8°nel 1999.

Temperature che, in varie località, sono state accompagnate da un vento caldo che, insieme all’umidità, ha fatto innalzare ulteriormente il calore percepito dalle persone. Tutti aspettano con ansia che vengano rispettate le previsioni che indicano, a partire da domani, un clima più consono alla stagione con un abbassamento delle temperature di una decina di gradi.