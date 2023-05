Maltempo, allerta gialla per domani su tutta la Calabria

Ancora maltempo nelle prossime ore in Calabria. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato per il 27 maggio 2023, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta gialla su tutta la Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, con frequente attività elettrica, in modo particolare nel pomeriggio a causa di correnti più fresche in quota che daranno vita ad alcuni temporali pomeridiani. Miglioramento a partire dalla serata. Sereno o poco nuvoloso per quanto riguarda la giornata di domenica 28 maggio 2023.

© Riproduzione riservata