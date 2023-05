Maltempo in Calabria. Domani allerta arancione tranne Cosenza e alto Tirreno. Scuole chiuse

Un nuovo violento ciclone, in arrivo dalla Tunisia, è pronto a colpire il Sud Italia. Per questo motivo il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato per domani, 20 maggio 2023, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta arancione sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro meridionale (Cala 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e allerta gialla su Calabria tirrenica settentrionale (Cala 1 e 2). Per questo motivo, in queste ore, i sindaci dei Comuni interessati dall'allerta arancione stanno diramando un comunicato di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Le previsioni del tempo, infatti, riferiscono di condizioni meteo in peggioramento; previste piogge diffuse e venti forti. Il weekend inizierà con precipitazioni intense anche a carattere temporalesco. Ad essere particolarmente colpiti saranno i settori ionici della Calabria con piogge forti, in modo particolare nel pomeriggio del 20 maggio. Poi il ciclone dovrebbe perdere d'intensità. Per questo motivo si consiglia la massima prudenza, in particolare nei pressi dei corsi d'acqua che potrebbero ingrossarsi a causa delle intense precipitazioni.

