Maltempo in Calabria, ancora piogge. Prevista allerta gialla (tranne Reggio e provincia)

Il maltempo continua ad essere protagonista in Italia da Nord a Sud e per la giornata di domani è stata diramata l'allerta gialla in cinque regioni: Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

In Calabria ha piovuto oggi in gran parte della regione e per domani il bollettino della Prot. civile segnala appunto l'allerta di colore giallo in tutta la regione, ad esclusione della provincia di Reggio Calabria che rimane di colore verde. Possibili dei fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere anche in nubifragi persistenti.

