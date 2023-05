Maltempo, allerta gialla in Calabria prorogata anche per domani 3 maggio

Il maltempo continua a non lasciare la Calabria. Il Centro Funzionale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente in Calabria (Arpacal) ha diramato alla Protezione civile e agli enti preposti la proroga dell'allerta meteo gialla anche per domani in Calabria. Le previsioni meteo parlano di tempo instabile su tutta la regione per gran parte della giornata con molte nuvole associate piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale. Ancora precipitazioni in serate specie sulle zone interne poi graduale attenuazione dei fenomeni.

