'Ndrangheta, "Cavalli di razza": 8 condannati, assolto il figlio boss Iaconis

E’ stato assolto dal Tribunale di Como Giuseppe Iaconis, figlio del boss Bartolomeo della locale di 'ndrangheta di Fino Mornasco, nel processo con rito ordinario nato dall’inchiesta della Dda di Milano «Cavalli di razza». Il collegio, presieduto da Valeria Costi, lo ha scagionato dall’accusa di associazione di stampo mafioso. Stessa sorte processuale per Leo Palamara, accusato di far parte della locale per aver messo a disposizione un box ad Appiano Gentile per le riunioni degli affiliati in cui si discuteva di questioni di 'ndrangheta. Otto invece le condanne inflitte dai giudici lariani: 16 anni ad Alessandro Tagliente, braccio destro di Bartolomeo Iaconis, e pene tra i cinque e i 18 anni e 10 mesi per i componenti della famiglia Ficarra (Massimiliano, Antonio, Rocco Marcello, Daniele) e ad altri a loro legati come Antonio Carlino.

