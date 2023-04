Corigliano Rossano, aggredisce la madre con calci e pugni per farsi dare soldi

Pretendeva dei soldi dalla madre, ma al suo rifiuto si è scagliato contro la donna aggredendola fisicamente con calci e pugni. Calci e pugni sferrati anche contro i carabinieri intervenuti per sedare la lite familiare che stava via via prendendo una brutta piega e avrebbe potuto avere dei risvolti imprevedibili.

Determinante è stato infatti l’intervento dei militari per ristabilire la calma o comunque una parvenza di equilibrio. Il deprecabile fatto è avvenuto nella serata di lunedì scorso nel centro storico di Corigliano nel mentre il centro storico ausonico era ancora addobbato a festa per la tre giorni di festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, Santo Patrono di Corigliano. Autore dell’aggressione alla genitrice un giovane di 20 anni del posto che risulta essere dai controlli incensurato e quindi senza nessun carico giudiziario sulla spalle. Cosa ci sia stato dietro alla molla che ha fatto scattare una violenza così brutale per il mancato ottenimento dei soldi richiesti ancora non è noto, ma è stata una serata davvero difficile tra le quattro mura di quella casa. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, diretto dal maggiore Marco Filippi, la cui azione ha impedito, come è facile intuire, che l’episodio potesse scaturire in un evento ancora più tragico, visto l’evolversi repentino delle azioni del ragazzo.

