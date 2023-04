Calabria, la mobilitazione dei tirocinanti approda alla Camera

Il prossimo 19 aprile alle ore 8.30 si terrà a Roma, presso la Camera dei Deputati (Sala ex Agricoltura), una iniziativa promossa dall'Unione Sindacale di Base finalizzata a porre al centro del dibattito politico la questione delle migliaia di tirocinanti di inclusione sociale (TIS) che prestano servizio da anni in Calabria, a cui sono stati invitati a partecipare tutti i parlamentari calabresi.

Circa 4000 tirocinanti da novembre 2023 rischiano di rimanere definitivamente a casa dopo anni di precariato durante i quali con abnegazione, nonostante paghe da fame e assenze di tutele minime, hanno permesso agli enti locali e alle aziende sanitarie a corto di personale di portare avanti le proprie attività.

Come è ormai noto, rifiutiamo categoricamente la possibilità di ulteriori proroghe dei tirocini e rivendichiamo con forza la stabilizzazione di queste migliaia di lavoratori attraverso un inquadramento contrattuale che restituisca loro la dignità che hanno visto calpestata in questi anni. Le istituzioni locali e nazionali hanno il dovere di aprire un confronto che abbia, però, come orizzonte una soluzione definitiva entro i prossimi mesi.

All'azione mobilitativa che stiamo conducendo costantemente da anni in Calabria, affianchiamo una nuova iniziativa alla Camera dei Deputati che ha l'intenzione di sottolineare come questa sia una vicenda di portata nazionale.

